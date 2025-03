Liverpool ou Manchester United? Descubra quem é o maior campeão da Inglaterra!

O Manchester United é o clube com o maior número de títulos na história do Campeonato Inglês, somando 20 conquistas. Dessas, 13 foram obtidas na era da Premier League, iniciada na temporada 1992-1993, sob o comando do lendário técnico Sir Alex Ferguson. ​

Bruno Fernandes pelo Manchester United – EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Outros clubes de destaque

O Liverpool segue de perto com 19 títulos, sendo o segundo maior vencedor do Campeonato Inglês. O Arsenal ocupa a terceira posição, com 13 conquistas ao longo de sua história.

Nos últimos anos, o Manchester City tem se destacado, acumulando 6 títulos até a temporada 2023-2024, incluindo quatro conquistas consecutivas entre 2020-2021 e 2023-2024.

O Chelsea também figura entre os maiores campeões, com 6 títulos do Campeonato Inglês, cinco deles na era Premier League. ​

Lista completa dos campeões do Campeonato Inglês

Abaixo, uma lista detalhada dos clubes que já conquistaram o Campeonato Inglês e o número de títulos de cada um:

Manchester United : 20 títulos​

: 20 títulos​ Liverpool : 19 títulos​

: 19 títulos​ Arsenal : 13 títulos​

: 13 títulos​ Everton : 9 títulos​

: 9 títulos​ Aston Villa : 7 títulos​

: 7 títulos​ Sunderland : 6 títulos​

: 6 títulos​ Chelsea : 6 títulos​

: 6 títulos​ Manchester City : 6 títulos​

: 6 títulos​ Newcastle United : 4 títulos​

: 4 títulos​ Sheffield Wednesday : 4 títulos​

: 4 títulos​ Leeds United : 3 títulos

: 3 títulos Wolverhampton Wanderers : 3 títulos​

: 3 títulos​ Blackburn Rovers : 3 títulos​

: 3 títulos​ Huddersfield Town : 3 títulos​

: 3 títulos​ Preston North End : 2 títulos​

: 2 títulos​ Tottenham Hotspur : 2 títulos​

: 2 títulos​ Derby County : 2 títulos​

: 2 títulos​ Burnley : 2 títulos​

: 2 títulos​ Portsmouth : 2 títulos​

: 2 títulos​ Leicester City : 1 título​

: 1 título​ Ipswich Town : 1 título

: 1 título Sheffield United : 1 título​

: 1 título​ West Bromwich Albion : 1 título​

: 1 título​ Nottingham Forest: 1 título​

Essa lista destaca a diversidade e a riqueza histórica do futebol inglês, com clubes de diferentes regiões alcançando o topo ao longo dos anos.

A evolução do Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês, conhecido como Premier League desde 1992, é uma das ligas mais competitivas e prestigiadas do mundo. A transição para a Premier League marcou uma era de modernização e crescimento financeiro, atraindo talentos globais e elevando o nível do futebol apresentado.​

A competitividade da liga é evidente na variedade de campeões ao longo das décadas. Clubes tradicionais como Manchester United, Liverpool e Arsenal estabeleceram dinastias em diferentes épocas, enquanto equipes como Manchester City e Chelsea emergiram como potências nas últimas duas décadas, impulsionadas por investimentos significativos e estratégias de gestão modernas.​

Além dos clubes mais vitoriosos, a Premier League é conhecida por sua imprevisibilidade, onde equipes menores desafiam frequentemente as expectativas e conquistam posições de destaque. Essa característica torna o campeonato especialmente emocionante para os fãs e contribui para a sua popularidade global.​

