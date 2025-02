Liverpool quebra tabu, vence o City e abre ainda mais vantagem na liderança

O Liverpool consolidou sua liderança no Campeonato Inglês ao vencer o Manchester City por 2 a 0 em um clássico disputado no Etihad Stadium. A equipe de Arne Slot demonstrou eficiência ao aproveitar as oportunidades no primeiro tempo, ampliando sua vantagem na tabela para 64 pontos, 11 à frente do Arsenal. O Manchester City, por sua vez, permanece na quarta posição com 44 pontos, após uma campanha abaixo das expectativas.

O jogo começou com o Manchester City tomando a iniciativa, pressionando o Liverpool nos minutos iniciais. Alisson, goleiro dos Reds, foi testado cedo com cruzamentos e finalizações perigosas. No entanto, foi o Liverpool que abriu o placar em uma jogada ensaiada. Aos 13 minutos, Mac Allister cobrou um escanteio curto para Szoboszlai, que encontrou Salah livre na área para marcar o primeiro gol.

Como o Liverpool superou a pressão do City?

Apesar da pressão contínua do Manchester City, o Liverpool manteve a calma e aproveitou as falhas do adversário. O time de Pep Guardiola buscou atacar principalmente pelo lado esquerdo, mas encontrou dificuldades para superar a defesa bem organizada dos visitantes. Aos 36 minutos, Salah retribuiu o favor a Szoboszlai, que marcou o segundo gol após um lançamento preciso de Alexander-Arnold.

No segundo tempo, o City continuou a pressionar, mas a falta de precisão nas finalizações e a ausência do lesionado Haaland foram evidentes. O Liverpool, por outro lado, manteve sua estratégia de contragolpes, quase ampliando o placar em diversas ocasiões. Ederson, goleiro do City, evitou um terceiro gol de Luis Díaz, mas a vitória dos Reds já estava praticamente assegurada.

Quais os próximos desafios para Liverpool e Manchester City?

Após essa vitória crucial, o Liverpool se prepara para enfrentar o Newcastle em Anfield, enquanto o Manchester City buscará se recuperar contra o Tottenham fora de casa. Ambas as partidas são aguardadas com expectativa, dado o impacto que podem ter na corrida pelo título e pelas posições de classificação para competições europeias.

Nottingham Forest e a luta por posições no campeonato

Em outra partida emocionante da rodada, o Nottingham Forest perdeu a chance de se aproximar do Arsenal ao ser derrotado pelo Newcastle por 4 a 3. O jogo, repleto de gols, viu o Forest abrir o placar, mas sucumbir à virada dos anfitriões, que chegaram a marcar quatro vezes no primeiro tempo. O destaque do Newcastle foi o sueco Isak, com dois gols.

O resultado deixou o Nottingham Forest com 47 pontos, enquanto o Newcastle se aproximou do G-4, alcançando 44 pontos. A disputa pelas primeiras posições continua acirrada, com várias equipes ainda na briga por uma vaga nas competições europeias.

Com o campeonato se aproximando de suas rodadas finais, cada jogo se torna crucial para as equipes que buscam consolidar suas posições na tabela. A eficiência do Liverpool e a resiliência do Manchester City serão testadas novamente em seus próximos confrontos, enquanto o Nottingham Forest e o Newcastle continuam sua batalha por uma posição de destaque na Premier League.