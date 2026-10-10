O Lille precisou de apenas uma finalização no alvo para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre neste sábado, 10, no Stade Pierre-Mauroy, pela sexta rodada do Campeonato Francês 2026/27. O gol solitário de Dilane Bakwa, logo nos minutos iniciais, foi o suficiente para a equipe da casa somar três pontos cruciais. Enquanto os mandantes celebraram a eficiência, os visitantes amargaram a falta de pontaria em um jogo onde finalizaram muito mais, mas pararam nas defesas do goleiro B. Özer e em uma expulsão no segundo tempo.

Eficiência e vantagem precoce

Armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Davide Ancelotti, o Lille não demorou a balançar as redes. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Nianzou Tanguy Kouassi serviu Dilane Bakwa, que marcou o gol da partida.

O lance foi um retrato de extrema precisão: essa seria a única finalização certa da equipe mandante em todo o confronto, de um total de apenas cinco tentativas. A partir daí, o time adotou uma postura de sustentação da vantagem, mesmo precisando fazer uma troca precoce aos 22 minutos, quando Maxima Goffi entrou na vaga de Tiago Santos.

Volume sem precisão e expulsão

Do outro lado, o Le Havre, comandado por D. Digard, tentou ditar o ritmo. Os visitantes terminaram o jogo com 53% de posse de bola, trocaram mais passes (448 contra 409) e arriscaram 17 finalizações. No entanto, a falta de pontaria cobrou seu preço: apenas dois chutes foram na direção do gol, exigindo duas defesas do goleiro B. Özer.

A situação da equipe, que já era complicada no placar, piorou aos 16 minutos da etapa final, quando Ayumu Seko recebeu cartão vermelho direto e deixou o Le Havre com um jogador a menos. Mesmo com as substituições promovidas na sequência, o time não conseguiu reverter a desvantagem.

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Situação na tabela e próximos passos

Com o resultado, o Lille chega a 13 pontos e assume a primeira colocação do Campeonato Francês, acumulando três vitórias em seus últimos cinco compromissos. Já o Le Havre vive um momento delicado: a equipe segue na 18ª posição, com apenas dois pontos conquistados, e amarga uma sequência sem vitórias nos últimos cinco jogos.

O Lille volta a campo na próxima terça-feira, 13, quando enfrenta o Arsenal pela Uefa Champions League 2026/27. Pelo Campeonato Francês, o próximo desafio será no sábado, 17, contra o Brest. O Le Havre, por sua vez, buscará a recuperação no domingo, 18, diante do Auxerre, também pela liga nacional.