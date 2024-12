Liga Unify: formato e o que é a proposta da nova Superliga Europeia

A ideia de uma Superliga de futebol segue com muita força no cenário europeu. Nesta terça-feira, 17, a empresa A22 Sports iniciou o processo junto a Fifa e a Uefa para realizar o que seria a Liga Unify, com novo formato que inclui os campeonatos nacionais e abrange 96 times participantes. Entenda abaixo a briga política por trás das competições e o formato proposto.

A formação de uma Superliga inicialmente surgiu com o apoio das principais equipes europeias: Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e United, Tottenham, Inter de Milão, Juventus e Milan. A proposta tinha como objetivo realizar mais clássicos europeus, com times mais populares e de maior ‘apelo’.

No entanto, com a oposição da Fifa e da Uefa, a ideia foi perdendo força com o tempo. Algumas equipes, como o Atlético de Madrid, mudaram de posição, enquanto outras, como o Bayern de Munique, foram contra desde o início. Algumas federações locais ameaçaram até a exclusão de times a favor da Superliga.

O principal argumento de Fifa e Uefa é falta de mérito esportivo e uma possível sucateação dos campeonatos locais. As entidades passaram a olhar com maior cuidado para as próprias competições, visando maior lucro. Foi nesse contexto que a Uefa reformulou por completo a Champions League.

Politicamente, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, é uma dos principais forças à favor da realização da Superliga. O novo formato proposto para a realização da Superliga tenta incluir os campeonatos nacionais, contrapondo um dos argumentos contrários a sua criação.

Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decretou que qualquer competição com uma classificação inclusiva e meritocrática, e que respeita o calendário global, poderá ser elaborado. Com isso, a decisão deixou Fifa e Uefa de mãos atadas juridicamente de conter a criação da Superliga. A proposta apresentada nesta terça-feira vai de acordo com o decreto.

O que é a Liga Unify e qual o formato?

A Superliga proposta pela empresa A22 leva o nome de Unify, empresa que deverá realizar os streamings dos jogos. O formato apresentado tenta incluir 55 campeonatos nacionais, que funcionariam como uma fase prévia de classificação anual. O desempenho na competição local garantiria a vaga na Superliga.

A liga seria dividida em quatro divisões: Star (16 participantes), Gold (16), Blue (32) e Union (32) – totalizando 96 times.

Na divisão Star e Gold, os 16 times seriam divididos em dois grupos de oito. Num total de 14 partidas, sete dentro de casa e sete como visitante, os quatro melhores de cada grupo avançariam para um mata-mata. Nas quartas de final, os jogos seriam de ida e volta, mas a partir da semifinal a disputa seria em jogo único e em estádio neutro.

Na divisão Blue e Union, o formato seria semelhante. A divisão aconteceria em quatro grupos de oito, também com 14 partidas, mas apenas os dois melhores avançariam para a fase final.

A Superliga seria disputada entre setembro e maio, no calendário europeu, em meio as outras competições. O ajuste do calendário ainda é um problema, visto que diversos jogadores e técnicos têm reclamado com frequência do excesso de jogos e campeonatos.

A Liga Unify também apresentou um projeto de competição para o futebol feminino. O formato é praticamente o mesmo do masculino, porém com apenas duas divisões: Star e Gold, com 16 participantes cada.