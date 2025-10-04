Lille x PSG: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo pelo Francês

Parisienses vão em busca da liderança, enquanto os donos da casa tentam se reabilitar na competição após duas derrotas seguidas
Em um dos confrontos mais aguardados da 7ª rodada da Ligue 1, o Lille recebe o líder Paris Saint-Germain neste domingo, 5 de outubro. A partida acontece no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, com início previsto para as 15h45 (de Brasília). O duelo coloca frente a frente o PSG, que busca se isolar na liderança, e os donos da casa, que precisam da vitória para se recuperar na competição.
O Lille, comandado por Bruno Génésio, ocupa a 6ª posição com 10 pontos e busca reabilitação no campeonato após sofrer duas derrotas consecutivas, para Lens e Lyon.
Apesar do momento de instabilidade na liga, a equipe vem de uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Roma, pela Liga Europa, o que pode renovar a confiança do elenco. Para o confronto, o time não poderá contar com o zagueiro Ousmane Touré e o goleiro Marc-Aurèle Caillard, ambos lesionados.
Já o Paris Saint-Germain, treinado por Luis Enrique, chega embalado na liderança da competição, com 15 pontos. A equipe da capital também vem de um grande resultado em cenário europeu, uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões.
O objetivo é claro: vencer para se manter isolado na ponta da tabela. No entanto, o PSG também lida com desfalques importantes, como Fabián Ruiz, Désiré Doué, Bradley Barcola e João Neves, todos no departamento médico.
Lille: Berke Ozer; Thomas Meunier, Chancel Mbemba, Aïssa Mandi, Calvin Verdonk; Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi; Osame Sahraoui, Hákon Haraldsson, Félix Correia; Olivier Giroud. Técnico: Bruno Génésio.
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.
A partida entre Lille e Paris Saint-Germain, válida pela 7ª rodada do Campeonato Francês, terá transmissão ao vivo e exclusiva pela CazéTV, no streaming.