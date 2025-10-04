  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Lille x PSG: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo pelo Francês

Parisienses vão em busca da liderança, enquanto os donos da casa tentam se reabilitar na competição após duas derrotas seguidas

Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 às 16:32 - Atualizado em 04/10/2025 às 20:19

Dono da França e da Europa, PSG tenta se manter no topo nesta temporada - Franck Fife/AFP

Em um dos confrontos mais aguardados da 7ª rodada da Ligue 1, o Lille recebe o líder Paris Saint-Germain neste domingo, 5 de outubro. A partida acontece no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, com início previsto para as 15h45 (de Brasília). O duelo coloca frente a frente o PSG, que busca se isolar na liderança, e os donos da casa, que precisam da vitória para se recuperar na competição.

Como chegam as equipes

O Lille, comandado por Bruno Génésio, ocupa a 6ª posição com 10 pontos e busca reabilitação no campeonato após sofrer duas derrotas consecutivas, para Lens e Lyon.

Apesar do momento de instabilidade na liga, a equipe vem de uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Roma, pela Liga Europa, o que pode renovar a confiança do elenco. Para o confronto, o time não poderá contar com o zagueiro Ousmane Touré e o goleiro Marc-Aurèle Caillard, ambos lesionados.

Já o Paris Saint-Germain, treinado por Luis Enrique, chega embalado na liderança da competição, com 15 pontos. A equipe da capital também vem de um grande resultado em cenário europeu, uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões.

O objetivo é claro: vencer para se manter isolado na ponta da tabela. No entanto, o PSG também lida com desfalques importantes, como Fabián Ruiz, Désiré Doué, Bradley Barcola e João Neves, todos no departamento médico.

Prováveis escalações

Lille: Berke Ozer; Thomas Meunier, Chancel Mbemba, Aïssa Mandi, Calvin Verdonk; Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi; Osame Sahraoui, Hákon Haraldsson, Félix Correia; Olivier Giroud. Técnico: Bruno Génésio.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir Lille x PSG

A partida entre Lille e Paris Saint-Germain, válida pela 7ª rodada do Campeonato Francês, terá transmissão ao vivo e exclusiva pela CazéTV, no streaming.

