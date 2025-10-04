Le Havre x Rennes: onde assistir, horário e escalações pelo Francês

Le Havre só tem uma vitória em seis partidas na atual temporada - Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Neste domingo, 5, o Le Havre recebe o Rennes no Stade Océane, em partida válida pela sétima rodada da Ligue 1. O confronto, marcado para as 12h15 (de Brasília), coloca frente a frente equipes em momentos opostos: enquanto os donos da casa lutam para sair da zona de rebaixamento, os visitantes buscam se aproximar da parte de cima da tabela.

Como chegam as equipes

O Le Havre entra em campo em situação delicada. Ocupando a 16ª posição com apenas 5 pontos, a equipe comandada por Didier Digard está perigosamente próxima da zona de rebaixamento e não vence há três partidas.

Com uma campanha de uma vitória, dois empates e três derrotas, o time busca em casa a força para superar um adversário qualificado. Os possíveis desfalques são Arouna Sangante e Yassine Kechta, além da dúvida sobre a condição do atacante Mbwana Samatta.

Já o Rennes vive um momento mais estável. Na 9ª posição com 9 pontos, o time do técnico Habib Beye almeja uma vaga em competições europeias e está invicto há quatro jogos (uma vitória e três empates).

Apesar da boa sequência, o excesso de empates tem freado a ascensão da equipe, que ainda não venceu como visitante na temporada, somando dois empates e uma derrota. O único desfalque confirmado é o de Abdelhamid Ait Boudlal.

Prováveis escalações

Le Havre (4-3-3): Mory Diaw; Loic Nego, Etienne Youte Kinkoue, Gautier Lloris, Yanis Zouaoui; Simon Ebonog, Ayumu Seko, Abdoulaye Toure; Reda Khadra, Issa Soumare e um substituto para Samatta. Técnico: Didier Digard.

Rennes (3-5-2): Brice Samba; Alidu Seidu, Jeremy Jacquet, Anthony Rouault; Mahdi Camara, Ludovic Blas, Seko Fofana, Djaoui Cisse, Quentin Merlin; Breel Embolo e Esteban Lepaul. Técnico: Habib Beye.

Onde assistir

A partida promete um duelo de estilos, com o Le Havre adotando uma postura mais cautelosa para explorar os contra-ataques, enquanto o Rennes deve controlar a posse de bola para buscar a vitória. O jogo terá transmissão exclusiva do Ligue 1+, serviço de streaming oficial da liga francesa.