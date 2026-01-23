Neste sábado (24), o Le Havre recebe o Monaco em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês. A partida será disputada no Estádio Océane, com início previsto para as 13h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos e buscam recuperação na temporada 2025/26.

Le Havre tenta se afastar do Z-3

Jogando em casa, o Le Havre entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos para fugir da zona de perigo. Atualmente na 14ª colocação com 19 pontos, a equipe flerta com a parte inferior da tabela, mas iniciou o ano de 2026 de forma promissora, mantendo-se invicta com uma vitória e um empate nos últimos jogos.

A campanha do time mandante reflete combatividade, mas também dificuldade em fechar as partidas: são 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas até o momento. O objetivo agora é aproveitar o fator casa para conquistar o segundo triunfo consecutivo em seus domínios, algo que não acontece desde o início de 2024, e garantir maior estabilidade na elite do futebol francês.

Monaco vive crise e busca reação

Do outro lado, o Monaco ocupa a 9ª posição com 23 pontos e atravessa uma fase de grande instabilidade. O time do principado enfrenta uma sequência negativa preocupante na liga, com sete derrotas nas últimas oito rodadas, o que aumentou a pressão sobre o técnico Sébastien Pocognoli.

Diferente de seu adversário, o Monaco empata pouco — são 7 vitórias e apenas 2 igualdades —, mas o elevado número de 9 derrotas compromete as aspirações do clube. Para manter viva a esperança de alcançar uma vaga em competições europeias, a equipe precisa superar o retrospecto recente ruim como visitante, onde acumula três reveses seguidos, e transformar seu potencial técnico em resultados concretos.

Onde assistir a Le Havre x Monaco

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a partida por meio de diversas plataformas. A transmissão ao vivo será realizada pela CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube. Além disso, o jogo estará acessível para assinantes do Amazon Prime Video e usuários do Samsung TV Plus (Canal 2250).