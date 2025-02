Juventus x PSV: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

Em mais uma temporada desafiadora, a Juventus se prepara para enfrentar o PSV na próxima etapa dos playoffs da Champions League. A partida ocorrerá nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no Allianz Stadium. Com uma transmissão exclusiva via streaming pela MAX, o confronto promete fortes emoções para os amantes do futebol europeu.

A equipe italiana, comandada por Thiago Motta, encara o PSV sem algumas de suas peças principais devido a lesões. Mesmo assim, a equipe conta com um reforço de peso: Kolo Muani, que entra como a grande esperança para reforçar o ataque da Velha Senhora e contribuir significativamente para o avanço do time na competição.

Como será a escalação da Juventus contra o PSV?

Para o confronto decisivo, a Juventus deverá posicionar seus jogadores de maneira estratégica, considerando as baixas de Juan Cabal, Bremer e Milik. O treinador Thiago Motta revelou uma formação com Di Gregorio no gol e uma defesa formada por Weah, Gatti, Veiga e Savona. Na linha do meio-campo, Locatelli e Koopmeiners serão responsáveis por comandar as jogadas.

Na frente, Gonzalez, McKennie e Yildiz terão a responsabilidade de abastecer o ataque, que terá Kolo Muani como principal atacante. Esta formação busca maximizar o potencial ofensivo do time, explorando a habilidade técnica e a velocidade dos seus jogadores.

Qual é o momento atual da Juventus na temporada?

Atualmente, a Juventus ocupa a quarta posição no Campeonato Italiano, acumulando 43 pontos. Na Champions League, a equipe conseguiu uma vaga nos playoffs após uma surpreendente recuperação, classificando-se apesar das dificuldades enfrentadas na fase de grupos, onde terminou na 20ª posição.

Os últimos confrontos da Juventus revelaram desempenhos mistos: uma vitória sobre o Empoli e outra sobre o Como, além de derrotas para o Benfica e o Napoli. Este histórico recente de resultados indica que a equipe precisa encontrar maior consistência para progredir tanto na Champions League quanto nas competições nacionais.

Quais são os próximos desafios da Juventus?

A sequência dos jogos da Juventus após o duelo contra o PSV inclui confrontos importantes tanto nas competições europeias quanto no Campeonato Italiano. Logo após o jogo decisivo desta terça-feira, a equipe enfrentará a Inter, seguida pelo reencontro com o PSV fora de casa. Este último confronto será crucial para definir o futuro da Juventus na Champions League.

11/02, 17h – Juventus x PSV – UEFA Champions League

16/02, 16h45 – Juventus x Inter – Campeonato Italiano

– Campeonato Italiano 19/02, 17h – PSV x Juventus – UEFA Champions League

23/02, 16h45 – Cagliari x Juventus – Campeonato Italiano

x Juventus – Campeonato Italiano 26/02, 17h – Juventus x Empoli – Coppa Italia Quartas de final

Qual é a classificação atual da Juventus nas competições em disputa?

No que diz respeito às competições desta temporada, a Juventus conseguiu manter-se viva nos principais torneios. Na Champions League, a equipe avança para os playoffs com a intenção de retornar aos seus dias de glória. No Campeonato Italiano, a Velha Senhora está em busca de reduzir a diferença para os líderes, visando o topo da tabela.

Adicionalmente, a Juventus está nas quartas de final da Copa da Itália, onde enfrentará o Empoli. No entanto, na Supercopa da Itália, a equipe já foi eliminada na semifinal pelo Milan, o que aumenta a pressão por resultados positivos nas outras competições restantes desta temporada.