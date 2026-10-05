A seleção da Itália garantiu uma vitória importante por 3 a 1 sobre a Turquia na tarde desta segunda-feira, 5, no estádio Renato DallAra, em Bologna, pela quarta rodada da Uefa Nations League 2026/27.

Em uma partida em que os visitantes tiveram maior posse de bola, a eficiência ofensiva italiana e o impacto das substituições do técnico Roberto Mancini foram determinantes para o resultado, com gols de Riccardo Calafiori e Pio Esposito.

Com o triunfo, os donos da casa chegam a sete pontos no Grupo A da Liga A, enquanto os turcos amargam a quarta derrota consecutiva na competição.

Vantagem inicial e empate visitante

A Itália, armada em um 4-3-3, abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Gianluca Scamacca. Apesar da desvantagem no marcador e de vir de uma sequência de três derrotas, a Turquia de Vincenzo Montella buscou o jogo.

Os visitantes terminaram a partida com 55% de posse de bola, trocaram mais passes (550 contra 444) e cobraram nove escanteios, contra apenas três dos italianos. A insistência deu resultado aos 61 minutos da etapa final, quando Aral Simsir balançou as redes após assistência de Eren Elmalı, igualando o placar.

Reservas decidem o confronto

A resposta da Itália ao gol de empate foi imediata e passou diretamente pelas alterações feitas minutos antes. Aos 56, Riccardo Calafiori e Pio Esposito haviam entrado nas vagas de Matteo Ruggeri e Gianluca Scamacca, respectivamente.

Aos 64 minutos, apenas três após o gol turco, Calafiori recolocou a Itália na frente, aproveitando passe de Nicolò Barella. Já na reta final, aos 87 minutos, foi a vez de Pio Esposito marcar o seu, com assistência de Alessandro Romano, fechando o placar em 3 a 1.

Números finais e próximos compromissos

No balanço das estatísticas, a Itália finalizou 15 vezes (seis no alvo), exigindo três defesas do goleiro U. Çakır. Do outro lado, a Turquia arriscou 12 finalizações (cinco no gol), parando em quatro intervenções de G. Donnarumma. O jogo terminou com dois cartões amarelos para cada lado.

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Com o resultado, a Itália, que era a terceira colocada com quatro pontos, passa a somar sete pontos em quatro jogos. Já a Turquia permanece na quarta posição, ainda sem pontuar. As duas seleções voltam a campo pela Nations League na próxima quinta-feira, 12/11: a Itália recebe a França, enquanto a Turquia encara a Bélgica.