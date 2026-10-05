A Irlanda do Norte teve a chance de ouro para sair com a vitória, mas ficou no empate por 0 a 0 com a Geórgia na tarde desta segunda-feira, no Windsor Park, em Belfast. Em duelo válido pela quarta rodada do Grupo B da Liga B da UEFA Nations League, os donos da casa criaram as melhores oportunidades e tiveram um pênalti a seu favor na reta final, desperdiçado por Isaac Price. Com o resultado, a seleção mandante chega a oito pontos, enquanto os visitantes somam apenas dois.

Geórgia com a bola, Irlanda do Norte com o perigo

A diferença na posse de bola ditou a dinâmica do confronto. A Geórgia, comandada pelo técnico R. Svanadze em um 4-2-3-1, controlou a bola por 61% do tempo e trocou 527 passes. No entanto, foi a Irlanda do Norte, armada no 3-4-2-1 por M. O’Neill, quem levou mais perigo. Mesmo com apenas 39% de posse, os donos da casa finalizaram 15 vezes, sendo cinco no alvo, o que exigiu cinco defesas do goleiro G. Mamardashvili. Do outro lado, a seleção visitante finalizou sete vezes, acertando o gol defendido por P. Charles em apenas duas ocasiões.

A postura da Geórgia também se refletiu no número de faltas e advertências. A equipe cometeu 14 infrações contra nove dos mandantes e recebeu os únicos quatro cartões amarelos do jogo, distribuídos para Giorgi Kochorashvili no primeiro tempo, e Nodar Lominadze, Irakli Yegoian e Georgiy Tsitaishvili na etapa final.

Pênalti desperdiçado no fim

A grande chance de alterar o placar ocorreu na reta final. Aos 82 minutos, o VAR entrou em ação e confirmou um pênalti a favor da Irlanda do Norte. Aos 84 minutos, Isaac Price foi para a cobrança, mas desperdiçou a penalidade, mantendo o placar zerado. Logo em seguida, aos 86 minutos, o jogador foi substituído por Callum Marshall, em uma das várias alterações promovidas na segunda etapa.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Antes do apito inicial, a Irlanda do Norte era a primeira colocada com sete pontos e vinha de um retrospecto recente de duas vitórias e um empate. Com a igualdade, a equipe passa a somar oito pontos em quatro partidas. Já a Geórgia, que acumulava duas derrotas e um empate e ocupava a quarta colocação com um ponto, chega a dois pontos na tabela.

As duas seleções voltam a campo no sábado, dia 14 de novembro, pela UEFA Nations League. A Irlanda do Norte recebe a Ucrânia, enquanto a Geórgia joga em casa contra a Hungria. Na terça-feira seguinte, 17 de novembro, os norte-irlandeses visitam a Hungria, e os georgianos encaram a Ucrânia.