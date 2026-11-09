O zagueiro Virgil van Dijk e o atacante Brian Brobbey foram cortados da seleção holandesa nesta segunda-feira, 09. A informação foi confirmada pela Federação Neerlandesa de Futebol, após ambos apresentarem problemas físicos decorrentes das partidas do último fim de semana.

Com esses cortes, a equipe comandada pelo técnico Xavi perde dois nomes importantes para as próximas rodadas da Liga das Nações. Van Dijk atuou pelo Liverpool contra o Crystal Palace, enquanto Brobbey precisou deixar o gramado mais cedo diante do Chelsea devido a queixas musculares.

Segundo o comunicado da federação, os dois estão sem ritmo de jogo e não estão aptos para jogar. A Holanda decidiu não convocar substitutos.

A dupla desfalcará a equipe nos confrontos programados contra a Grécia e a Alemanha, decisivos para o fechamento da fase de grupos da competição continental. A Holanda é líder da sua chave com oito pontos, empatada com os gregos.