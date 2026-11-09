O Sassuolo anunciou a demissão do técnico Alberto Aquilani nesta segunda-feira, 09. A decisão da diretoria foi confirmada após uma série negativa que deixou a equipe em situação delicada no Campeonato Italiano.
A demissão ocorreu após a derrota por 3 a 0 para a Roma no Estádio Olímpico, pela 11ª rodada da competição, no último sábado. Foi o quinto revés consecutivo do clube no torneio nacional. O Sassuolo está há sete rodadas sem vencer.
Contratado em junho com vínculo inicial previsto até 2028, Aquilani passava pela sua primeira experiência na elite como treinador principal. Menos de cinco meses após assumir o cargo, a diretoria optou por encerrar a passagem diante da queda brusca de rendimento do elenco.
Durante o período no comando da equipe neroverdi, Aquilani somou apenas oito pontos em 11 partidas disputadas no Campeonato Italiano.
O Sassuolo caiu para a 17ª colocação da tabela, mantendo-se perigosamente próximo da zona de rebaixamento.