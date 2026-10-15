O futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa permanece cercado de incertezas. A crise teve início após um atrito entre o atacante e o técnico Jorge Jesus durante a última data Fifa, o que motivou o afastamento temporário do atleta pela federação nacional.

Desde então, especulações sobre uma possível saída de Cristiano da seleção começaram a surgir. Mesmo com uma carta publicada pelo atacante, em que ele se coloca à disposição para retornar aos gramados com Portugal, não há uma garantia de qual forma isso acontecerá.

Vale ressaltar que, neste momento, o jogador está suspenso

preventivamente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após o episódio do abandono. Diante deste cenário, declarações de pessoas próximas ao jogador tendem a dar uma resposta sobre seu futuro.

Qual é o posicionamento da família de Cristiano Ronaldo?

A última declaração que rendeu análises foi a de Elma Aveiro, irmã do atacante de 41 anos. Durante evento de lançamento de um livro em Lisboa, ela manifestou ceticismo em relação a uma reconciliação.

Questionada pela imprensa se o jogador ainda retornaria a defender a equipe nacional, ela definiu a possibilidade como “mais um não do que um sim”. A familiar apontou uma quebra de confiança no ambiente interno, descrevendo a relação como fragilizada por mágoas recentes.

Como a equipe tem atuado sob comando de Jorge Jesus?

Mesmo sem o atacante entre os relacionados, a equipe manteve seus compromissos na Liga das Nações. A equipe portuguesa superou a Dinamarca por 4 a 2 e bateu a Noruega por 2 a 1 nas rodadas recentes da competição. Cristiano Ronaldo não integrará a convocação na janela internacional de novembro.