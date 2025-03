Inter de Milão x Atalanta: Duelo pelo topo da Serie A; onde assistir

O Campeonato Italiano se aproxima de suas rodadas finais, e a disputa pelo título está mais acirrada do que nunca. A Inter de Milão, atual líder com 61 pontos, enfrenta a Atalanta, que ocupa a terceira posição com 58 pontos. O confronto promete ser um dos mais emocionantes da temporada, marcado para este domingo, 16 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Disney.

Comandada por Simone Inzaghi, a Inter de Milão vem de uma sequência positiva, tendo garantido sua vaga nas quartas de final da UEFA Champions League após vencer o Feyenoord. Por outro lado, a Atalanta, sob a direção de Gian Piero Gasperini, foca exclusivamente no campeonato nacional e não perde desde janeiro, além de manter uma defesa sólida, sem sofrer gols nas últimas cinco partidas.

Onde assistir e qual é o horário do jogo?

O duelo entre Atalanta e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo canal Disney, permitindo que os fãs do futebol italiano acompanhem cada momento deste embate crucial. A partida está marcada para as 16h45, horário de Brasília, e promete ser um espetáculo de técnica e estratégia.

Quais são as prováveis escalações?

A Atalanta terá que lidar com a ausência de Scamacca e Scalvini, ambos lesionados. A equipe deve entrar em campo com Carnesecchi no gol; Djimsiti, Hien e Kolasinac na defesa; Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta no meio-campo; e Cuadrado, Lookman e Retegui no ataque.

Por sua vez, a Inter de Milão não contará com Dimarco, Zielinski e de Vrij, que estão com problemas físicos. Lautaro Martínez, embora tenha retornado aos treinos, ainda é dúvida para a titularidade. A provável formação da Inter inclui Sommer no gol; Pavard, Acerbi e Bisseck na defesa; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto no meio; e Thuram e Taremi (ou Lautaro Martínez) no ataque.

