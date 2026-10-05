Lenda do futebol mundial e ídolo do Barcelona, Andrés Iniesta, técnico do Gulf United, time que disputa a segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos, disse em entrevista ao jornal espanhol Marca, que gostaria de treinar o clube catalão um dia.

“Seria ótimo, mas não é algo que eu possa fazer agora”, disse o ex-jogador, que abriu o jogo sobre os desafios de estar na beira do gramado e destacou que a função de treinador exige muito mais controle e resiliência do que os tempos como jogador.

“É um pouco mais estressante do que quando você é jogador, porque você tem que tentar não controlar tudo, mas tem muito mais coisas na cabeça e situações diferentes para lidar. Mas é muito legal. É um desafio incrível, com ainda mais trabalho em equipe com a comissão técnica e os jogadores”, afirmou.

Para alcançar seu novo posto, assumido em junho deste ano, Iniesta obteve a Licença A de treinadores e segue se especializando com o curso para a Licença Pro. O projeto no Gulf United, que possui foco no desenvolvimento de jovens, tem sido considerado por ele como uma ótima porta de entrada e laboratório de experiências para a nova profissão.

Iniesta também aproveitou para comentar sobre a próxima edição da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football. Campeão mundial e autor do gol do título na Copa de 2010, o ex-jogador fez campanha para que o prêmio fique com um compatriota.

“Eu gostaria que a Bola de Ouro fosse para um espanhol. Acho que seria maravilhoso por tudo o que eles conquistaram individual e coletivamente”, afirmou, fazendo referência ao bom momento vivido pela seleção espanhola, que recentemente conquistou a Copa do Mundo. Ele também elogiou a atual geração, apostando num futuro promissor e acreditando que os atletas que levaram a Espanha ao topo do futebol poderão disputar mais mundiais em alto nível.

Olhando para o próprio passado, Iniesta concluiu com a certeza de ter feito uma carreira irretocável e dedicada ao que amava. “Não consigo encontrar um único defeito”, celebrou.