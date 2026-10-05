A Hungria mostrou poder de reação imediata para vencer a Ucrânia por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira, no Štadión Antona Malatinského, em Trnava, pela quarta rodada da UEFA Nations League. Em um confronto direto pelo Grupo B da Liga B, os húngaros foram mais eficientes nas finalizações e garantiram o triunfo com um gol decisivo apenas dois minutos após sofrerem o empate.

Eficiência húngara e brilho dos reservas

Apesar de a Ucrânia, comandada por Andrea Maldera, ter ligeira vantagem na posse de bola (51%) e arriscar mais finalizações totais (15 contra 10), a equipe de Marco Rossi foi mais perigosa quando acertou o alvo, exigindo duas defesas do goleiro Trubin ao longo do jogo. Após um primeiro tempo sem gols e com apenas um cartão amarelo para o ucraniano Egor Nazaryna, o placar foi inaugurado aos sete minutos da etapa final, quando Milan Tóth marcou para a Hungria após assistência de Milan Vitális.

Reta final eletrizante

A desvantagem forçou a Ucrânia a mexer na equipe, e as substituições surtiram efeito aos 38 minutos do segundo tempo. Oleksandr Pikhalyonok, que havia entrado na vaga de Oleg Ocheretko, serviu Roman Yaremchuk — outro acionado na etapa complementar —, que deixou tudo igual no placar. No entanto, a comemoração ucraniana durou muito pouco. Aos 40 minutos, a Hungria respondeu na mesma moeda: Rajmund Tóth, que também saiu do banco de reservas, deu o passe para Mark Csinger balançar as redes e decretar a vitória húngara.

Situação no grupo e próximos jogos

Com o resultado, a Hungria, que vinha de um balanço de uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três jogos, chega aos sete pontos em quatro partidas no Grupo B da Liga B. Já a Ucrânia, que entrou em campo com os mesmos quatro pontos do adversário, permanece estacionada na pontuação. As duas seleções voltam a atuar no sábado, 14 de novembro, pela Nations League: a Hungria encara a Geórgia, enquanto a Ucrânia tem pela frente a Irlanda do Norte.