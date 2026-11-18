O anúncio da aposentadoria internacional de Romelu Lukaku da seleção belga repercutiu no cenário esportivo internacional. Entre as manifestações de reconhecimento ao atacante, destacou-se o pronunciamento de Thierry Henry, que atuou como auxiliar da comissão técnica da equipe europeia em duas passagens, de 2016 a 2018 e entre 2021 e 2022.

“Rom’… Levei um pouco de tempo para dizer algo, me pegou de surpresa, como a todo mundo, imagino. Eu sabia que você estava pensando nisso, mas não pensava que você o faria no momento em que fez. Mas eu entendo totalmente”, declarou Henry em vídeo publicado no Instagram. “Quero apenas expressar meu imenso respeito por tudo que você fez pela seleção e especialmente pela maneira como você o fez”.

“As pessoas duvidaram de você. Ouvi gente dizer que você não era tão importante. Mas você era porque trabalhava muito duro. Eu fui uma pequena parte da sua história. Você é um workaholic. Seu desejo de vencer com a seleção era incrível”, completou.

Lukaku respondeu a mensagem, chamando Henry de “mentor” e “tio”. “Obrigado por ter confiado em mim, pelo seu conselho e por ter estado lá durante os momentos mais difíceis da minha vida. Eu te amo, tio”, afirmou.

Lukaku deu adeus à seleção

O centroavante comunicou o encerramento de sua trajetória internacional por meio das redes sociais.

“Dei tudo o que tinha pela seleção nacional… Passei por todas as emoções possíveis… Joguei com companheiros de equipe incríveis pelos quais serei sempre grato. […] Tenho orgulho de ter representado meu país em quatro Copas do Mundo e três Eurocopas. Jamais esquecerei esses momentos. Estou em paz com minha decisão de parar por aqui”, afirmou Lukaku.

Lukaku encerra sua passagem consolidado como o maior goleador da história da seleção belga, com 94 gols em 135 partidas oficiais disputadas.