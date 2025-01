Guardiola diz que nova Champions foi uma grande lição

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, expressou sua insatisfação com o novo formato da Champions League. Apesar da vitória contra o Brugge, que garantiu a classificação para os playoffs, Guardiola afirmou que o novo sistema trouxe dificuldades consideráveis para sua equipe. O City, que enfrentou desafios desde o início do torneio, terminou em uma posição mais baixa do que o esperado, ficando em 22º lugar na tabela.

A vitória na última rodada da fase de liga, que exigiu uma recuperação após estar em desvantagem por um gol, foi considerada por Guardiola como uma experiência valiosa para o time. O treinador destacou que a dificuldade enfrentada serve como uma lição importante para ele e seus jogadores, reforçando que nada é garantido em competições tão disputadas.

Pep Guardiola busca tríplice coroa com o Manchester City (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Champions)



Como Funciona o Novo Formato da Champions League?

O novo formato da Champions League introduzido pela UEFA visa aumentar a competitividade e a emoção do torneio. A fase inicial agora inclui um número maior de partidas, demandando um desempenho consistente das equipes ao longo da competição. Esse formato intensifica a pressão sobre os times, já que uma má série de resultados pode dificultar drasticamente a classificação para as fases finais.

Guardiola, ao comentar sobre o sistema, destacou a natureza imprevisível e desafiadora do torneio. O Manchester City enfrenta a incerteza de cruzar com gigantes europeus como Bayern de Munique ou Real Madrid, nas eliminatórias. Ambos são reconhecidos por seu histórico notável na Champions League, o que aumenta a responsabilidade sobre a equipe inglesa.

Quais os Desafios para o Manchester City?

Nesta temporada, o Manchester City não só lida com as dificuldades impostas pelo novo formato, mas também enfrenta problemas internos na Premier League. Atualmente, em uma posição incomum para o clube, que está em quarto lugar na liga inglesa, Guardiola sabe que sua equipe precisa encontrar consistência e superar as adversidades.

Devido a inscrições e lesões, o City não pôde contar com alguns de seus novos contratados durante a fase de grupos da liga. Entretanto, a perspectiva de reforços no plantel e o retorno de jogadores lesionados traz algum alento. Guardiola declarou que espera que “em duas semanas estaremos melhores”, prevendo um cenário mais favorável para os playoffs.

O Papel de Novos e Experientes Jogadores na Equipe

Durante a partida contra o Club Brugge, jogadores como Mateo Kovacic e o jovem Savinho foram cruciais para assegurar a vitória do City. Com um gol de cada e mais um gol contra do adversário, o time conseguiu virar o jogo em seu benefício. Guardiola elogiou Savinho por sua contribuição decisiva, mencionando como ele trouxe uma nova energia ao time no segundo tempo.

O técnico do City enfatizou que esses jogadores, junto com os novos contratados Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis, que agora estão disponíveis para a fase eliminatória, serão essenciais. Isso não só fortalece a equipe, como também oferece um leque maior de opções táticas para enfrentar os desafios futuros.

Expectativas para os Jogos Eliminatórios

Com os jogos eliminatórios programados para as próximas semanas, Guardiola está ciente do desafio que está por vir. O Real Madrid, detentor de 15 títulos, e o Bayern de Munique, com seis, são vistos como favoritos naturais. No entanto, com o retorno de jogadores importantes e a moral elevada após a vitória sobre o Brugge, o Manchester City entra com confiança renovada.

O time espera quebrar o tabu e superar os favoritos, utilizando a experiência adquirida nas fases anteriores. Essa abordagem pragmática e focada nas lições aprendidas será crucial para qualquer sucesso futuro na competição.