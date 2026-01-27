A bola rola para um confronto decisivo nesta quinta-feira, 29, válido pela oitava e última rodada da fase de liga da Uefa Europa League. O Go Ahead Eagles recebe o Braga no estádio De Adelaarshorst, em Deventer, na Holanda. A partida, marcada para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades distintas na competição continental.

Cenário e expectativas para a decisão

O duelo em Deventer carrega um peso importante para ambos os lados, embora por motivos diferentes. Para o Go Ahead Eagles, o jogo representa a última oportunidade de apresentar uma performance digna diante de sua torcida no cenário europeu. Com a eliminação praticamente decretada, o objetivo dos holandeses é lutar pela honra e encerrar a campanha com uma vitória de prestígio contra um adversário de alto calibre. Sem a pressão da classificação, a equipe pode surpreender ao atuar de forma mais solta e ofensiva.

Já para o Braga, o confronto é a porta de entrada para a fase mais aguda do torneio. Uma vitória garante a equipe entre os oito melhores da tabela geral, o que assegura a classificação direta para as oitavas de final e a vantagem de evitar os perigosos playoffs de mata-mata. A expectativa é que o time comandado por Carlos Carvalhal imponha sua superioridade técnica e busque o controle da posse de bola desde o início para confirmar o favoritismo.

O momento do Go Ahead Eagles

A situação do time da casa é delicada. Ocupando a 30ª colocação na tabela geral com apenas 6 pontos somados, o clube de Deventer luta contra as probabilidades. A campanha tem sido irregular, acumulando duas vitórias e cinco derrotas. Jogando em seus domínios, a equipe precisa de um resultado positivo para melhorar sua imagem no torneio. A pressão da torcida local será um fator crucial para empurrar o time contra um oponente tecnicamente superior.

A fase do Braga

Do outro lado, o cenário é de otimismo. O Braga chega para este confronto ostentando a 5ª posição na tabela, com uma campanha sólida de 16 pontos. Os portugueses somam cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, demonstrando consistência e equilíbrio. O objetivo dos Guerreiros do Minho é claro: manter-se no topo para selar uma campanha de destaque nesta fase de liga e avançar diretamente na competição.

Onde assistir a Go Ahead Eagles x Braga

O duelo terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida pela CazéTV, além de opções de streaming disponíveis no mercado.