O atacante nigeriano Victor Osimhen está à disposição do Galatasaray para o confronto diante do Barcelona pela Champions League. O centroavante retornou aos gramados após se recuperar de uma lesão nos adutores que o afastou das atividades por cerca de um mês.

O jogador de 27 anos voltou a atuar nos minutos finais da partida contra o Kasimpasa na última sexta-feira, 9. O retorno posiciona o centroavante como a principal novidade ofensiva do clube turco para a rodada do torneio europeu. Antes de se machucar, ele havia feito seis gols nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Turco.

Osimhen marcou contra o Barcelona nas oitavas de final da Champions League em 2024, quando ainda defendia o Napoli. Se realmente atuar, enfrentará os catalães pela quinta vez na carreira.

A equipe turca, comandada pelo técnico Okan Buruk, recebe a equipe espanhola buscando somar pontos decisivos em seu estádio. Em declarações à imprensa, o treinador destacou a qualidade técnica do adversário continental, mas reforçou que os donos da casa manterão uma postura ofensiva durante a partida.