Gabriel Jesus sofre grave lesão no joelho e deve perder temporada

O Arsenal confirmou nesta terça-feira, 14, a grave lesão de Gabriel Jesus. O atacante brasileiro foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e vê interrompido seu bom momento no futebol europeu.

Em comunicado oficial, o Arsenal não divulgou o prazo oficial para a recuperação do atacante. A tendência é que o jogador fique afastado dos gramados até o início da próxima temporada, em agosto deste ano. “Desejamos tudo de melhor na sua recuperação, Gabby”, escreveu o time nas redes sociais.

A lesão ocorreu no último domingo, durante a partida contra o Manchester United pela FA Cup. Em uma dividida com o português Bruno Fernandes, Gabriel Jesus, de 27 anos, precisou ser retirado de campo de maca, visivelmente emocionado.

Curiosamente, esta é a mesma lesão que tirou o brasileiro da Copa do Mundo de 2022, embora, na ocasião, ele tenha lesionado o joelho direito.

Wishing you all the best with your recovery, Gabby ❤️ — Arsenal (@Arsenal) January 14, 2025

