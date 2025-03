Fulham avança na Copa da Inglaterra e amplia crise do United

O Fulham surpreendeu o Manchester United em Old Trafford, e se classificou às quartas de final da Copa da Inglaterra neste domingo, 2, com vitória nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Publicidade

Bassey abriu o placar para os visitantes, enquanto Bruno Fernandes empatou para o time da casa. Nas penalidades, os erros de Lindelof e Zirkzee, que pararam em defesas de Leno, afundaram ainda mais o United em crise.

A tradicional equipe de Manchester é apenas a 14º colocada da Premier League e também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa.

Publicidade

Já o Fulham se juntou a outros seis times garantidos nas quartas de final: Manchester City, Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa e Preston. Na segunda-feira, 3, Nottingham Forest e Ipswich definem a última vaga.

O United agora foca suas atenções na Europa League. Na próxima quinta-feira, 6, o time visita a Real Sociedad, em San Sebastián, pelo jogo de ida das oitavas de final. No próximo fim de semana, o time recebe o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, enquanto o Fulham, atual nono colocado, visita o Brighthon.