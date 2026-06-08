A seleção da França realiza seu último teste antes da Copa do Mundo de 2026 em um amistoso internacional contra a Irlanda do Norte. O confronto ocorre nesta segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 16h10 (horário de Brasília), na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.

Transmissão da Partida

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada, e pela Ge TV, no serviço de streaming, conforme o portal Ge.

Cenário das Equipes

A seleção francesa chega ao amistoso após uma derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim em seu compromisso anterior. A França integra o Grupo I da Copa do Mundo, onde enfrentará Senegal, Iraque e Noruega. Sua estreia no torneio será em 16 de junho, contra Senegal, em Nova Jersey.

Por outro lado, a Irlanda do Norte, que não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Guiné em seu último amistoso. O técnico da Irlanda do Norte é Michael O’Neill.

Ficha Técnica do Amistoso