A França encerrou sua participação na fase de grupos da UEFA Nations League com uma vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, neste domingo (15), no estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux. Em uma partida de amplo domínio territorial, a equipe comandada por Zidane construiu o resultado no segundo tempo, contando com um gol contra e o primeiro tento de Kroupi pela seleção. O resultado consolida a boa campanha francesa, que assegurou a primeira colocação da chave, enquanto os turcos se despedem da Liga A sem somar um único ponto.
Pressão francesa e paredão turco
A postura tática da primeira etapa foi ditada pela posse de bola francesa, que terminou o jogo na casa dos 60%. A equipe da casa encurralou a Turquia e acumulou finalizações, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Özer, que terminou a partida com sete defesas. Mbappé e Olise exigiram intervenções difíceis do camisa 1 turco. Do outro lado, a Turquia tentava explorar os contra-ataques e quase abriu o placar com Yuksek, mas Maignan fechou o ângulo e salvou a França. O goleiro francês, no entanto, sofreu um problema na coxa direita após uma dividida e precisou ser substituído por Guillaume Restes no intervalo.
Alívio com gol contra e susto no VAR
A resistência turca foi quebrada logo aos quatro minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio de Cherki, Rabiot desviou de cabeça e o zagueiro Emirhan Topçu acabou mandando contra a própria meta, abrindo o placar para a França. A resposta da Turquia parecia imediata: aos nove minutos, Arda Guler aproveitou sobra na área e mandou para as redes. Porém, a arbitragem de vídeo (VAR) revisou o lance e anulou o gol por impedimento de Ylmaz na origem da jogada.
Brilho do banco e reação tardia
Com a vantagem, a França seguiu trocando passes e controlando o ritmo, somando 610 passes trocados contra 392 do adversário. Aos 18 minutos, o técnico Zidane promoveu a entrada de Eli Kroupi no lugar de Barcola. A alteração surtiu efeito aos 35 minutos, quando Kroupi recebeu passe nas costas da zaga, novamente de Cherki, e bateu por baixo de Özer para ampliar, marcando seu primeiro gol com a camisa da seleção principal. Valente, a Turquia ainda descontou aos 45 minutos, quando Arda Guler cobrou escanteio e Bardakçı subiu livre para testar para o fundo das redes, mas não havia mais tempo para buscar o empate.
Com o resultado, a França chega a 13 pontos na tabela do Grupo A, acumulando três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos pela competição. Já a Turquia, que entrou em campo já rebaixada para a Liga B, encerra sua participação na lanterna da chave, com zero pontos e seis derrotas consecutivas no torneio.