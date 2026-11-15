A Albânia confirmou sua força na Liga das Nações de 2026/27 ao vencer a Bielorrússia por 2 a 0 na tarde deste domingo, 15. Em partida disputada no estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, válida pela sexta rodada da terceira divisão, os visitantes contaram com uma atuação decisiva de Rey Manaj para construir o resultado e garantir a liderança do seu grupo, que vale o acesso ao nível de cima na próxima edição do torneio.

O confronto começou com a Albânia, comandada pelo técnico Rolando Maran em um 4-3-3, buscando o controle da posse de bola, que terminou em 52% a seu favor. A superioridade se traduziu em gol aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Rey Manaj balançou as redes para inaugurar o marcador. A Bielorrússia, armada no 4-2-3-1 por Viktor Goncharenko, recorreu às faltas para tentar frear o ímpeto adversário — foram 18 infrações dos mandantes no jogo —, o que resultou em cartões amarelos para Roman Begunov e German Barkovskiy ainda na etapa inicial.

Na volta do intervalo, a seleção albanesa não demorou a definir a partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, Manaj voltou a aparecer, desta vez dando a assistência para Elseid Hysaj marcar o segundo gol. Pouco depois, a partida teve um momento de paralisação: um lance de pênalti a favor da Albânia foi revisado pelo VAR, e a decisão final foi de que não houve a infração.

Com o triunfo, a Albânia chega agora a 15 pontos em seis jogos. Já a Bielorrússia permanece com 10 pontos, em segundo lugar, e disputará os playoffs de acesso.