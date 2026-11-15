A Finlândia impôs o seu ritmo e goleou San Marino por 7 a 2 neste domingo, 15, na Bolt Arena, em Helsinki, em partida válida pela sexta rodada da Liga das Nações de 2026/27. Dominando a posse de bola e as ações ofensivas, a seleção finlandesa construiu o placar com facilidade, impulsionada por uma grande atuação de Adrian Svanback, autor de três gols. O resultado manteve a equipe no terceiro lugar do Grupo 1 da terceira divisão, sem chance de acesso ao patamar superior.
A partida começou com a Finlândia no ataque. Logo aos oito minutos, Adrian Svanback abriu o placar após assistência de Onni Valakari. Aos 17, Leo Walta ampliou a vantagem. Apenas três minutos depois, Svanback marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Joel Pohjanpalo.
San Marino conseguiu descontar aos 26 minutos, quando o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes, convertido por Nicola Nanni. No entanto, a Finlândia manteve a postura ofensiva. Aos 36 e aos 42 minutos, Pohjanpalo balançou as redes duas vezes, a última com assistência de Walta, levando o jogo para o intervalo com o placar de 5 a 1.
Na volta para a segunda etapa, o cenário de domínio se manteve. Com 67% de posse de bola e 18 finalizações totais contra apenas seis do adversário, a Finlândia seguiu criando chances. Aos 25 minutos, Daniel Håkans, que havia entrado no segundo tempo, marcou o sexto gol com passe de Santeri Väänänen.
San Marino respondeu aos 31, novamente com Nanni, aproveitando assistência de Nicholas Giacopetti. Fechando a conta, Svanback anotou seu terceiro gol na partida, recebendo passe de Roman Eremenko.
Com a vitória, a Finlândia chega a 10 pontos e, pelo confronto direto, continua atrás da Bielorrúsia, que perdeu da Albânia também neste domingo. San Marino foi o lanterna com seis derrotas em seis rodadas.