A fase decisiva das competições continentais traz um confronto de alta tensão nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O Ferencváros recebe o Ludogorets na Groupama Arena, em Budapeste, Hungria. A partida é válida pelos playoffs da fase eliminatória da UEFA Europa League, etapa que define quem avança para as oitavas de final. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Valendo vaga nas oitavas de final

Este duelo coloca frente a frente duas equipes com trajetórias distintas na nova fase de liga da competição. O confronto reúne o 12º colocado (Ferencváros) contra o 22º (Ludogorets), em um sistema de mata-mata que antecede as oitavas de final. Ambos os times enfrentaram uma maratona de jogos para chegar até aqui, e agora decidem a continuidade no torneio europeu.

Húngaros apostam no fator casa

O time mandante chega para o confronto em uma posição de maior estabilidade. Tendo encerrado a fase anterior na 12ª colocação com 15 pontos, o Ferencváros demonstrou solidez ao longo do torneio. Sua campanha, composta por 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, reflete uma equipe difícil de ser batida, especialmente diante de sua torcida. A expectativa é que o clube húngaro tente impor um ritmo forte desde os minutos iniciais para construir uma vantagem segura na eliminatória.

Ludogorets busca superação

Do outro lado, a situação do Ludogorets exige cautela e precisão. A equipe búlgara classificou-se na 22ª posição, somando 10 pontos, com uma campanha irregular de 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Para sobreviver na competição, o time visitante precisa corrigir falhas defensivas que custaram pontos importantes nas rodadas anteriores. Jogar fora de casa em Budapeste será um teste definitivo para a maturidade tática do elenco, que precisará de uma atuação perfeita para surpreender os anfitriões.

Onde assistir Ferencváros x Ludogorets

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a decisão, a transmissão está garantida por meio de plataformas digitais. A partida será exibida ao vivo pela CazéTV no YouTube. Além disso, o sinal também estará disponível para assinantes do Amazon Prime Video e gratuitamente nas Smart TVs da marca Samsung, através do Samsung TV Plus.