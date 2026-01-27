O Estádio do Dragão, em Portugal, será o palco de um confronto decisivo nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. O Porto recebe o Rangers às 17h00 (horário de Brasília) pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. O duelo coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela de classificação.

Porto mira o G-8 e a classificação direta

Para o time da casa, a partida é uma verdadeira final. Ocupando a 9ª colocação com 14 pontos, o Porto faz uma campanha sólida, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O objetivo principal dos Dragões é terminar entre os oito primeiros colocados da tabela geral.

Alcançar o G-8 garante uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a desgastante fase de playoffs contra os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição. Atuando em seus domínios, a equipe portuguesa é considerada favorita e deve adotar uma postura ofensiva para somar os três pontos e aguardar os resultados paralelos que definirão seu chaveamento.

Rangers joga pela honra

Do outro lado, o cenário é de despedida para o Rangers. O time escocês ocupa a 31ª posição, com apenas 4 pontos somados, fruto de uma campanha irregular com uma vitória, um empate e cinco derrotas. Matematicamente sem chances de avançar para a próxima fase — nem mesmo para os playoffs —, a equipe joga apenas para cumprir tabela.

Apesar da eliminação precoce no torneio continental, o Rangers busca encerrar sua participação de forma digna no Estádio do Dragão. O time tenta usar o bom momento no campeonato local como combustível para surpreender os portugueses e deixar uma última impressão positiva na competição europeia.

Onde assistir a Porto x Rangers

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a partida através de múltiplas plataformas. A transmissão está confirmada pela CazéTV no YouTube. Além disso, o jogo estará disponível no serviço de streaming Amazon Prime Video e na Samsung TV Plus, oferecendo diversas opções para não perder nenhum lance deste embate europeu.