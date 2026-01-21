Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, o estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, será palco de um confronto decisivo entre Fenerbahçe e Aston Villa. A partida, válida pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26, coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas posições para o mata-mata. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília).

Cenário da partida e regulamento

A 7ª rodada é a penúltima desta fase e fundamental para as pretensões dos clubes. Pelo novo formato da competição, os oito primeiros colocados da tabela geral avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão um playoff eliminatório.

O Aston Villa, ocupando a 3ª posição, vive uma situação confortável. Uma vitória na Turquia pode assegurar matematicamente a vaga direta no G-8, permitindo ao time inglês evitar o desgaste da fase de playoffs. Já o Fenerbahçe, na 12ª colocação, está na zona de classificação para a repescagem, mas ainda sonha em alcançar o grupo dos oito primeiros. Vencer um adversário de peso em casa é crucial para elevar a moral e a pontuação antes da rodada final.

Fenerbahçe aposta na força da torcida

Sob o comando do experiente técnico José Mourinho, o time turco soma 11 pontos na tabela, fruto de uma campanha sólida com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Jogar em Istambul é historicamente um trunfo para o clube, e a equipe espera utilizar a atmosfera vibrante do estádio para pressionar o adversário desde os minutos iniciais. O objetivo é somar três pontos para tentar se aproximar da zona de classificação direta às oitavas.

Aston Villa e a estratégia de Unai Emery

Do outro lado, o Aston Villa chega à Turquia com uma campanha imponente. Com 15 pontos somados (cinco vitórias e uma derrota), a equipe inglesa demonstra solidez defensiva e eficiência no ataque. O técnico Unai Emery, especialista em competições continentais, montou um time competitivo que é considerado um dos favoritos ao título. A expectativa é de que o Villa explore as transições rápidas, aproveitando os espaços deixados pelos donos da casa.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a partida terá opções de transmissão na TV e no streaming. O jogo será exibido pela CazéTV (YouTube e plataformas digitais), além de estar na grade das detentoras dos direitos de transmissão na TV fechada, como a , e na TV aberta pela .