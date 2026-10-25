O Famalicão construiu uma vitória elástica na etapa final e superou o Rio Ave por 4 a 0 na tarde deste domingo, 25, no estádio Arcos – Vila do Conde. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Português, foi marcada pela eficiência dos visitantes, que aproveitaram as alterações no segundo tempo para definir o placar.

Posse de bola sem efetividade

Apesar de atuar fora de casa, o Famalicão foi quem ditou o ritmo ofensivo da partida. O Rio Ave terminou o jogo com 58% de posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances reais, registrando apenas duas finalizações no gol, que exigiram duas defesas do goleiro Carević. Do outro lado, os visitantes finalizaram 12 vezes, sendo cinco no alvo. O primeiro tempo, no entanto, terminou sem gols, com destaque apenas para os cartões amarelos recebidos por Vasco César Freire de Seabra e Miguel Patricío, do time mandante.

Gols e brilho dos reservas

O cenário mudou logo no início da segunda etapa. Aos três minutos, Roméo Beney abriu o placar para o Famalicão após assistência de Rodrigo Pinheiro. A partir dos 15 minutos, o técnico Ricardo Silva começou a mexer na equipe, e as substituições definiram a goleada. Pedro Santos, que entrou aos 15 minutos, ampliou a vantagem aos 35, com passe de Marcos Vinicios Lopes Moura.

A reta final foi dominada por Óscar Aranda Subiela. O jogador entrou em campo aos 38 minutos e, apenas dois minutos depois, marcou o terceiro gol dos visitantes, aproveitando assistência de Pedro Santos. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Óscar Aranda converteu um pênalti para fechar o placar em 4 a 0. O Rio Ave, que cometeu 21 faltas contra 15 do adversário, ainda viu Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves e Francisco Petrasso receberem cartões amarelos no segundo tempo, totalizando quatro advertências para os donos da casa na partida.

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Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Famalicão chega a 10 pontos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Português. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Rio Ave estaciona nos sete pontos e fica no 17º lugar, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 1, pelo Campeonato Português. O Rio Ave visita o Académico Viseu, enquanto o Famalicão joga fora de casa contra o Braga.