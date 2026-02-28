Neste domingo, 1, o Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, será o cenário de um confronto importante para as pretensões de duas equipes em situações opostas na tabela. O Rio Ave recebe o Famalicão pela 24ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A bola rola às 17h30 (de Brasília), em um duelo onde a necessidade de sobrevivência dos donos da casa colide com a ambição europeia dos visitantes.

Crise e luta contra o Z-3

A situação do time da casa é delicada e exige uma reação imediata. Ocupando a 15ª colocação com 20 pontos, o Rio Ave flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. A forma recente é o maior motivo de preocupação para a torcida vilacondense: a equipe atravessa uma sequência negativa grave, acumulando seis derrotas consecutivas na liga.

Com uma campanha de apenas quatro vitórias em 23 jogos, o clube precisa urgentemente fazer valer o fator casa para estancar a perda de pontos e recuperar a confiança nesta reta final de temporada. A proximidade com o 16º colocado, posição que leva ao playoff de rebaixamento, aumenta a pressão por um resultado positivo em Vila do Conde.

Famalicão mira competições europeias

Em contrapartida, o Famalicão chega para o confronto em uma situação mais confortável, mas com a ambição de quem almeja voos mais altos. Instalado na 6ª posição com 35 pontos, o time visitante faz uma campanha sólida, somando dez vitórias até o momento. O desempenho recente mostra uma equipe competitiva, que vem de um triunfo por 2 a 0 sobre o Casa Pia, recuperando-se de um revés anterior contra o Sporting.

O objetivo do Famalicão é quebrar a irregularidade recente e engatar uma sequência positiva para pressionar os primeiros colocados.

Onde assistir a Rio Ave x Famalicão

No Brasil, o jogo terá cobertura pela Xsports e via streaming pelo Disney+.