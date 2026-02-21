Neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, a bola rola para um confronto importante na 23ª rodada do Campeonato Português. O Estoril recebe o embalado Gil Vicente no Estádio António Coimbra da Mota. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na tabela de classificação.

Estoril busca retomar o caminho das vitórias

O time da casa entra em campo ocupando a 9ª colocação, somando 30 pontos. A campanha do Estoril tem sido marcada pelo equilíbrio, com oito vitórias, seis empates e oito derrotas até o momento. No entanto, a equipe busca reencontrar a estabilidade: após uma sequência positiva de três vitórias consecutivas, o time oscilou nas últimas rodadas, registrando um empate e uma derrota recente. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é voltar a somar três pontos para se manter confortável na zona intermediária da classificação e afastar qualquer risco de aproximação da zona de rebaixamento.

Gil Vicente vive momento iluminado

Já o Gil Vicente chega para o duelo como uma das sensações da competição. Ocupando uma sólida 4ª posição com 40 pontos, a equipe faz uma campanha de destaque, acumulando 11 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas. O momento atual reflete a força do elenco: nos últimos cinco jogos, o time conquistou quatro vitórias, consolidando-se como candidato a uma vaga nas competições europeias. Com a confiança em alta e um ataque eficiente, o Gil Vicente promete ser um visitante difícil de ser batido.

Onde assistir a Estoril x Gil Vicente

A expectativa é de um jogo tático, com o Estoril tentando impor o ritmo em casa contra um adversário organizado. Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão no Brasil será realizada pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, o jogo será exibido pela Sport TV. Internacionalmente, a cobertura também conta com opções como beIN SPORTS e Sky Sport.