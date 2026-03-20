Em entrevista à série “Um Dia Com”, da CazéTV, o atacante Endrick relembrou ter ficado impactado após o primeiro treino ao lado de Luka Modric na chegada ao Real Madrid. Atualmente no Lyon, o atacante de 19 anos afirmou que o ex-companheiro, hoje no Milan, era “diferente” pela qualidade técnica e velocidade de suas ações em campo.

“Quando eu cheguei no Real Madrid, o treino já era diferente…Eu via o Modrić chutando de três dedos, dando passe certo, dominando, tocando 1, 2, 3. Pra mim, isso foi incrível. Foi uma diferença muito grande que senti quando subi pro profissional”, contou.

Endrick atuou por apenas uma temporada ao lado de Modric, que antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes se despediu do clube espanhol como o jogador com mais títulos conquistados na história – 28 no total.

O croata foi aclamado pela torcida em uma despedida ao lado do técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira. Foram 597 partidas oficiais, marcando 43 gols. Entre os principais títulos, estão seis Mundiais de Clubes, seis Champions e quatro Campeonatos Espanhois.

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março, Endrick será testado nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos.

O jovem jogador de 19 anos chegou ao clube francês no fim de dezembro, com contrato de empréstimo válido até 30 de junho. Com rápida adaptação, virou titular absoluto da equipe dirigida por Paulo Fonseca, marcando seis gols em 12 partidas, além de ter colaborado com três assistências.

O bom momento rendeu ao camisa 9 o retorno à seleção brasileira depois de um ano. Com a amarelinha, são três gols em 14 partidas disputadas. A última delas na derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.