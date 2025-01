Endrick está no top de jogadores com maior média de gols na temporada, veja números

Desde sua chegada ao Real Madrid, o jovem atacante Endrick tem brilhado no futebol europeu. Com um desempenho impressionante, ele se estabeleceu como um dos jogadores mais eficazes em termos de gols por minuto nesta temporada. Nascido em 2006, o brasileiro fez uma exibição memorável contra o Celta de Vigo pela Copa do Rei.

Nessa partida, Endrick foi peça-chave para a vitória do Real Madrid, marcando dois gols na prorrogação e assegurando a vaga da equipe nas quartas de final do torneio. Sua atuação não só elevou a moral do time como também solidificou sua posição entre os melhores artilheiros em média de gols por minuto.

Qual é a Média de Gols de Endrick na Temporada?

Com quatro gols em 292 minutos de jogo, Endrick alcançou uma média de um gol a cada 73 minutos. Isso é notável, especialmente considerando que em 17 partidas, ele atuou por menos de 15 minutos em 13 delas. Essa eficiência o coloca ao lado de renomados jogadores no continente.

No momento, ele está atrás apenas de Keke Topp, do Werder Bremen, com um gol a cada 62 minutos, e Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, que marca a cada 67 minutos. Esta conquista reafirma Endrick como um dos talentos mais promissores do Real Madrid nesta temporada.

Endrick e o Legado no Real Madrid

Ao marcar dois gols na prorrogação contra o Celta de Vigo, Endrick integrou um seleto grupo de jogadores que alcançaram esse feito pelo Real Madrid. Antes dele, apenas quatro atletas conseguiram: Santiago Bernabéu e Sotero Aranguren em 1916, Santillana em 1986, e Cristiano Ronaldo em 2016 e 2017. Isso destaca não só sua habilidade, mas também sua capacidade em momentos críticos.

O caminho agora espera que Endrick continue desempenhando um papel vital no ataque do Real Madrid, contribuindo para mais vitórias. Sua rápida adaptação ao cenário europeu e seu impacto imediato prometem um futuro brilhante.

O Futuro Promissor de Endrick no Futebol Europeu

Com apenas 18 anos, Endrick está no começo de sua carreira, mas já exibe habilidades que muitos só desenvolvem com o tempo. O Real Madrid, uma das equipes mais prestigiadas do mundo, vê nele uma oportunidade de forjar um atacante que possa marcar época. O jovem brasileiro será alvo de atenção de fãs e críticos.

Contudo, como em qualquer carreira esportiva, seu futuro dependerá de diversos fatores, como a manutenção de sua condição física, adaptação a diferentes estilos de jogo e resistência à pressão de atuar por uma equipe de elite. Se mantiver o ritmo, Endrick poderá se consagrar como um dos maiores nomes do futebol mundial.