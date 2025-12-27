O atacante Robert Lewandowski, de 36 anos, vive um momento de indefinição em sua carreira após o fim do contrato com o Barcelona no dia 31 de dezembro de 2025. Em entrevista recente, o craque polonês admitiu que ainda não sabe onde quer jogar na próxima temporada e que não tomou uma decisão final sobre seu futuro, abrindo espaço para especulações sobre uma possível saída da Europa ou permanência em níveis competitivos mais altos.

Lewandowski, que chegou ao Barcelona em 2022 após uma temporada de enorme sucesso no Bayern de Munique, teve grande impacto no futebol espanhol. Ao longo de sua passagem pelo clube catalão, o atacante se destacou pela capacidade de finalização, liderança e presença em momentos decisivos, contribuindo com gols importantes e se consolidando como um dos protagonistas do elenco.

Apesar do desempenho relevante, a não renovação automática do contrato abriu espaço para que Lewandowski analise suas opções com calma. O jogador afirmou que está avaliando propostas e possibilidades, e que o processo de escolha será feito levando em consideração tanto aspectos esportivos quanto pessoais.

Entre os nomes ventilados no mercado estão possibilidades em clubes de ponta na Europa, ligas dos Estados Unidos ou até possibilidades no futebol do Oriente Médio, cenários ainda não confirmados oficialmente.

Enquanto não há uma definição, Barcelona e o próprio jogador mantêm um diálogo aberto, mas a tendência é que Lewandowski, livre no mercado, escolha uma nova casa sem pressa.