A relação entre Barcelona e Lionel Messi continua em crise nos bastidores. O ex-técnico Xavi Hernández revelou em entrevista ao jornal Marca que o argentino esteve perto de retornar em 2023, mas a negociação não aconteceu por culpa do presidente Joan Laporta, com medo de perder poder dentro do Barça.

“O Messi não vem para o Barça porque o presidente não quer. Não é por causa da La Liga ou por causa de dinheiro, tudo isso é mentira. É o presidente e o Barcelona que estão dizendo não, que ele não pode pagar, que ele tem todo o poder e que Messi vai abusar desse poder”, disse Xavi.

O ex-técnico e ídolo catalão ainda continuou, revelando que o retorno de Messi esteve próximo em 2023, quando ainda comandava o time. No entanto, quando a negociação chegou ao presidente, tudo desandou.

“O presidente não está falando a verdade. O contrato do Leo já estava assinado. Em janeiro de 2023, depois de ganhar a Copa do Mundo, entramos em contato e ele me disse que estava animado para voltar, e eu percebi isso, conversamos até março”, revelou.

“O presidente começou a negociar o contrato com o pai do Leo e tínhamos a aprovação da La Liga, mas foi o presidente quem estragou tudo”, finalizou Xavi.

Laporta foi reeleito presidente do Barcelona em 2021, e o dirigente mantém um relação conturbada com Lionel Messi. No último ano, o argentino visitou o Camp Nou em reformas e o dirigente disse que não se arrependia sobre a saída de Leo da equipe.

Messi deixou o Barcelona em 2021 depois de afirmar que fez “todo o possível” para reduzir valores e permanecer no clube.