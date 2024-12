No encontro entre Monaco e Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, 18, quem levou a pior foi o goleiro Gianluigi Donnarumma. O italiano se envolveu em lance forte ao dividir bola com o adversário Wilfried Singo e acabou sofrendo uma solada no rosto. O jogador do PSG precisou ser substituído enquanto o lateral recebeu apenas amarelo e seguiu no jogo.

O lance aconteceu ainda no início do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. O lateral Singo avançou em velocidade atacando a área do PSG e Donnarumma saiu para defender. O jogador do Monaco tentou pular o goleiro, mas acabou solando o rosto do companheiro de profissão.

Singo recebeu apenas amarelo, mas Donnarumma precisou ser substituído de forma imediata da partida.

O PSG saiu na frente ainda no primeiro tempo, após a saída do italiano, com gol de Doué. No segundo tempo, Ben Seghir e Embolo viraram o jogo para o Monaco, mas Dembélé (2x) e Gonçalo Ramos voltaram a deixar o Paris na frente, confirmando 4 a 2 no placar final.

Com a vitória, o PSG segue na liderança isolada da Ligue 1, com 40 pontos somados. O time da capital tem 10 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada. O Monaco é terceiro na tabela, com os mesmos 30 pontos do Olympique.

Veja abaixo como ficou o rosto de Donnarumma (imagem forte):