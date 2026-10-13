O atacante Ousmane Dembélé abordou em entrevista coletiva a maneira como sua carga de esforço físico vem sendo monitorada no PSG. De acordo com o atleta francês, o gerenciamento de sua minutagem nas partidas ocorre com alinhamento constante junto ao técnico Luis Enrique.

Como funciona o planejamento de descanso de Luis Enrique?

O camisa 10 explicou que a rotação no time titular é tratada com naturalidade interna para sustentar o rendimento do elenco.

“O treinador aceita que eu não jogue no sábado. Isso não é um assunto. Quando preciso de descanso, ele me avisa. Sou um competidor, tenho vontade de jogar todas as partidas”, afirmou Ousmane Dembélé em entrevista coletiva.

Qual é o impacto do rodízio no calendário da temporada?

O jogador destacou que a estratégia da comissão técnica busca dosar o desgaste muscular diante da sequência pesada de partidas no futebol europeu. Embora mantenha a ambição de estar presente em cada confronto, o atacante valorizou a comunicação direta com Luis Enrique para preservar a condição física nos momentos decisivos.