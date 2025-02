Defesa frágil ameaça o legado de Guardiola no City

O Manchester City, sob a gestão de Pep Guardiola, está vivenciando uma fase desafiadora durante a temporada 2024/25. A equipe inglesa apresentou uma média preocupante de gols sofridos, totalizando 57 em 38 partidas, o que equivale a 1,5 gol por jogo. Essa marca representa a pior média de gols sofridos desde que o técnico espanhol assumiu o comando do clube.

Recentemente, o City enfrentou o Real Madrid nos play-offs da Champions League e, apesar de estar à frente no placar em duas ocasiões, sofreu uma virada, resultando em uma derrota por 3 a 2. Esse desempenho reflete uma tendência inquietante de perder a vantagem em momentos cruciais dos confrontos.

Por que o Manchester City está sofrendo mais gols?

Um fator significativo na crescente média de gols sofridos é a vulnerabilidade da equipe nos minutos finais dos jogos. Durante a atual competição da Champions League, o Manchester City permitiu sete gols nos últimos 15 minutos das partidas, um número que supera o de qualquer outro time participante. No geral, foram 17 gols sofridos em nove jogos do torneio, quase dois por partida.

Essa estatística ressalta a necessidade de ajustes táticos e de concentração nos momentos finais, áreas nas quais Guardiola terá que focar para evitar resultados semelhantes no futuro e melhorar a proteção defensiva do time.

Qual é o impacto das recentes derrotas do Manchester City?

As derrotas recentes não só afetaram a moral da equipe, mas também a sua posição em competições importantes. A derrota para o Real Madrid, combinada com empates e reveses para outras equipes, como Feyenoord e Paris Saint-Germain, ilustra um padrão contínuo de resultados abaixo do esperado. Essa série de desempenhos decepcionantes pode impactar a confiança dos jogadores e a percepção externa do time na Europa.

O técnico Pep Guardiola permanecerá no comando do clube até 2027, uma decisão que reflete a confiança da diretoria em seu trabalho, apesar dos desafios atuais. Guardiola já é o técnico mais longevo da Premier League, fato que demonstra o compromisso comum em buscar superar essa fase de dificuldades.

Quais são os próximos passos para Pep Guardiola e o Manchester City?

Com o contrato renovado, Guardiola terá a oportunidade de implementar estratégias para superar as deficiências atuais. Uma abordagem mais focada na solidez defensiva e na gestão do jogo nos finais das partidas pode ser crucial para melhorar o desempenho do time.

Na próxima rodada da Champions League, o City enfrentará novamente o Real Madrid no Santiago Bernabéu, um jogo crucial para manter suas aspirações no torneio. O City precisa de uma vitória para continuar na competição, enquanto o Real Madrid está em vantagem devido ao resultado do jogo anterior.

Manchester City sob Guardiola um balanço

Desde que Pep Guardiola assumiu como treinador do Manchester City em 2016, o clube conquistou 18 troféus, incluindo seis títulos da Premier League e uma Champions League. Mesmo com os recentes desafios, o legado de Guardiola no clube continua a ser notável, evidenciado pela sua longa permanência e pelo sucesso em várias competições.

O futuro próximo exigirá que a equipe ajuste suas estratégias para lidar com as deficiências defensivas, garantindo que possa competir de forma eficaz contra os principais adversários europeus. O tempo dirá se o City pode recuperar sua posição dominante sob a liderança de um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial.

