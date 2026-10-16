Em grande temporada pelo Middlesbrough, o lateral brasileiro Neto Borges é um dos principais jogadores da equipe na atual Championship. Na última rodada, em partida eletrizante, o ex-Vasco marcou o gol da vitória da equipe já na reta final de jogo contra o Stoke City, fora de casa.

Com ótimo início na competição, o Middlesbrough ocupa a segunda colocação da tabela e dá indícios que vai brigar pelo acesso à Premier League. Após ao jogo, Neto Borges celebrou o gol marcado e, principalmente, a vitória da sua equipe:

“Apenas feliz de ajudar o meu time. Assim que aconteceu, [a jogada] eu simplesmente pensei: ‘Vou marcar. “Então, quando você acredita… As coisas acontecem. Então, sim, estou feliz, muito feliz”.

Neto Borges está em sua segunda temporada pela equipe do Middlesbrough, em 24/25 ele atuou no mais alto nível pela equipe, já em 25/26 foi emprestado para o Bristol City e retornou na atual temporada.

Além de bastante experiência no futebol inglês, o jogador já teve outras boas passagens no futebol europeu, pelo Hammarby, da Suécia, pelo Genk, da Bélgica, pelo Tondela, em Portugal e, pra fechar, duas temporadas no Clermont, da França.