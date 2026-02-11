Fim da linha para Roberto de Zerbi. Na noite desta terça-feira, 10, o Olympique de Marselha, da França, anunciou a demissão do treinador italiano após um ano e meio no cargo. A saída do técnico aconteceu dois dias após a goleada de 5 a 0 sofrida para o PSG, pela 21ª rodada da Ligue 1.

De Zerbi assumiu como treinador do Marseille no início de julho de 2024, ainda na pré-temporada europeia. Enquanto esteve à frente do clube, o técnico comandou o time em 69 jogos, com 39 vitórias, oito empates e 22 derrotas. Antes de assumir a equipe, o italiano passou por times como Sassuolo, da Itália, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Brighton, da Inglaterra.

Na atual temporada, o clube ocupa a quarta posição na Ligue 1, com 39 pontos em 21 jogos, fruto de 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Na Liga dos Campeões, porém, o Olympique de Marseille foi eliminado na fase de grupos na 25ª posição, com nove pontos em oito jogos, após três vitórias e cinco derrotas. A eliminação no torneio continental pesou na demissão de De Zerbi.

Na temporada 2024/25, o clube terminou a Ligue 1 na vice-liderança, com 65 pontos em 34 jogos, após 20 vitórias, cinco empates e nove derrotas. O campeão do torneio foi o PSG, que finalizou o campeonato com 84 pontos, fruto de 26 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Além do desempenho em campo, De Zerbi enfrentou problemas no vestiário. Nesta temporada, após a derrota por 1 a 0 contra o Rennes na primeira rodada da Ligue 1, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe discutiram no vestiário e a comissão técnica precisou separá-los. Na época, o portal Ge revelou que o clube decidiu suspender os atletas e hoje estão em outros times.

