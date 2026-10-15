O treinador Davide Nicola assumiu oficialmente o comando técnico do Venezia. Aos 53 anos, o profissional assinou um vínculo contratual válido até 2028 e chega para substituir Giovanni Stroppa, demitido após os resultados negativos no início da temporada da Serie A italiana.

A equipe ocupa atualmente a lanterna da tabela de classificação. Conhecido no futebol italiano pela capacidade de liderar campanhas de recuperação, Nicola terá a missão de pontuar e afastar o time das últimas posições da elite italiana.

“Escolhi o Venezia porque neste clube vejo uma visão a longo prazo, uma grande vontade de construir e perspectivas de crescimento importantes. Vi a equipe jogar nestas primeiras partidas e nos jogadores vi uma química positiva. Da minha parte há um entusiasmo e uma fome louca, tenho um desejo incrível de colocar os pés no campo novamente e atingir o objetivo da permanência”, afirmou Nicola, em comunicado publicado no site oficial do clube.

Especialista em escapar do rebaixamento

Nicola é conhecido no futebol italiano por operar milagres. Ele foi responsável por tirar clubes como Genoa, Torino e Salernitana de situações quase irreversíveis para escapar do rebaixamento. Seu resgate mais recente foi no Empoli, em 2023/24. O primeiro, porém, continua sendo um dos mais impressionantes.

Em 2016/17, o Crotone, estreando na Serie A, havia somado apenas 14 pontos (3V, 5E, 21D) nas primeiras 29 rodadas. Nicola estava no comando desde o início da temporada e fez uma promessa que na época parecia absurda: se escapasse do rebaixamento, atravessaria os 1,300 kms que separam Crotone, no sul da Itália, de Turim, no norte, de bicicleta.

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O Crotone conseguiu somar 20 pontos (6V, 2E, 1D) nos seus últimos nove jogos, com direito a vitórias sobre Lazio e Inter de Milão, para terminar em 17º lugar, fora da zona de rebaixamento. Nicola cumpriu a promessa e dedicou a jornada ao filho que foi morto por um ônibus em um acidente de bicicleta em 2014.

Sem clube desde março, quando encerrou sua passagem pela Cremonese, Nicola chega ao 12º trabalho de sua trajetória como técnico principal.