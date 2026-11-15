A Croácia venceu a República Tcheca por 2 a 1 neste domingo, 15, na Opus Arena, em Osijek, em duelo válido pela sexta rodada do Grupo C da Liga A da Liga das Nações. Após abrir o placar logo no início, a seleção croata viu os tchecos empatarem na reta final, mas garantiu o triunfo poucos minutos depois com um gol de Lovro Majer, que havia saído do banco de reservas.

A partida começou com a Croácia impondo seu ritmo. Logo aos dois minutos de jogo, Ivan Perišić balançou as redes após receber assistência de Dion Drena Beljo. O gol cedo refletiu o controle croata no confronto, evidenciado pelos números: a equipe terminou com 60% de posse de bola e 21 finalizações totais, contra apenas oito dos adversários. O goleiro tcheco Antonín Kinský precisou trabalhar e registrou seis defesas ao longo do duelo, evitando um placar mais elástico na primeira etapa.

O segundo tempo seguiu sem alterações no placar até os minutos finais, quando o técnico Slaven Bilić promoveu mudanças na equipe croata, incluindo a entrada de Lovro Majer aos 29 minutos. Aos 39, a República Tcheca conseguiu chegar ao empate com Adam Hložek, na única finalização certa da equipe no alvo durante todo o jogo. No entanto, a reação tcheca durou pouco. Aos 42 minutos, Majer aproveitou o passe de Luka Vuskovic e marcou o gol que definiu a vitória da Croácia.

Com o resultado, a Croácia chega a seis pontos na tabela, em terceiro lugar, bem longe das líderes Inglaterra e Espanha, com 15 cada. A República Tcheca é a lanterna do grupo, sem pontos.