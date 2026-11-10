O meio-campista Luka Sucic não participará dos compromissos de novembro com a seleção croata. O jogador da Real Sociedad foi diagnosticado com um quadro agudo de amigdalite acompanhado de febre e permanecerá em San Sebastián para tratamento com o departamento médico do clube.

O quadro clínico impede a presença do atleta nos confrontos da seleção croata pela Liga das Nações, nos quais a equipe mede forças contra a Inglaterra, na quinta-feira, 12, e a República Tcheca, no domingo. Para suprir a baixa no meio de campo, a comissão técnica croata convocou Lovro Majer como substituto imediato.

O desfalque temporário acontece durante uma fase de protagonismo do atleta no futebol espanhol. Aos 24 anos, Sucic soma seis gols marcados na temporada entre o Campeonato Espanhol e a Liga Europa. Após atuar durante os 90 minutos contra o Rayo Vallecano, o croata aguarda a remissão dos sintomas para ser reintegrado aos treinamentos de sua equipe na próxima semana.