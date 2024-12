Como Modric livrou Ancelotti de uma demissão no Real Madrid

Carlo Ancelotti, renomado técnico do futebol mundial, tem enfrentado tempos complexos à frente do Real Madrid. A pressão aumentou após uma série de resultados insatisfatórios, alimentando rumores sobre uma possível demissão e colocando em dúvida sua continuidade no comando do clube.

A despeito de múltiplas conquistas na temporada 2023/24, como a Supercopa da Espanha, LaLiga e a Liga dos Campeões, Ancelotti viu seu futuro ser questionado no início da temporada seguinte, quando lesões e desempenhos aquém do esperado geraram especulações sobre sua saída.

Por que o Cargo de Ancelotti Estava Ameaçado?

A conquista da Copa Intercontinental em 2024, seu quinto título com o Real Madrid, não impediu as ameaças ao seu cargo devido às dificuldades enfrentadas pelo time. Derrotas críticas em jogos da Champions League e LaLiga, contra o Lille, Milan, Liverpool e um amargo revés diante do Barcelona, intensificaram a instabilidade.

A performance abaixo do esperado de Kylian Mbappé, estrela da equipe, intensificou a pressão sobre Ancelotti, com críticos apontando o técnico como responsável pela inconsistência do atacante francês. Xabi Alonso, então destaque no Bayer Leverkusen, começou a ser visto como possível substituto.

Luka Modric e o Apoio a Ancelotti

Com a ameaça de demissão pairando, os jogadores do Real Madrid se uniram em prol de Ancelotti. Luka Modric, conforme divulgado pelo “Marca”, teve um papel central na defesa do treinador, declarando de forma veemente que a equipe não permitiria a saída do técnico.

Este apoio dos jogadores fortaleceu a posição de Ancelotti e marcou uma virada especialmente importante na Liga dos Campeões, onde o time se recuperou com uma vitória crucial sobre a Atalanta, por 3 a 2.

Superação da Crise e Avanço na Temporada

A vitória sobre a Atalanta foi um ponto de inflexão, colocando o Real Madrid em uma posição mais sólida para avançar na Liga dos Campeões. Em LaLiga, a diferença para o líder, Barcelona, foi reduzida para apenas um ponto, mantendo viva a esperança de conquistar o título.

O êxito na Copa Intercontinental simbolizou o retorno de Ancelotti ao auge, consolidando o 15º título de sua carreira no Real Madrid, um recorde histórico. A partir desse momento, Ancelotti vislumbra a oportunidade de conquistar mais troféus até o final da temporada 2024/25.

O Futuro de Ancelotti no Real Madrid

Mais seguro no cargo, Ancelotti busca estabilizar a equipe em LaLiga e seguir avançando nas competições internacionais. O consistente apoio de seus jogadores e a recente série de vitórias reafirmam a força do Real Madrid sob sua liderança. Com vasta experiência e habilidade comprovada para superar desafios, o técnico italiano continua sua busca por novas conquistas no futebol.