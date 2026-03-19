O Porto está nas quartas de final da UEFA Europa League. Na tarde desta quinta-feira (19), jogando no Estádio do Dragão, a equipe portuguesa soube sofrer, contou com uma atuação de gala do goleiro Diogo Costa e venceu o Stuttgart por 2 a 0. Com gols de William Gomes e Froholdt, os donos da casa confirmaram a superioridade após a vitória na ida e fecharam o placar agregado em 4 a 1.

Pressão alemã e o paredão português

Precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, o Stuttgart começou a partida ditando o ritmo e pressionando a saída de bola adversária. A estratégia quase surtiu efeito nos minutos iniciais, mas esbarrou em um obstáculo intransponível: Diogo Costa. O goleiro portista brilhou intensamente, fazendo defesas espetaculares em finalizações de Fuhrich e El Khannouss, além de contar com a sorte quando Undav errou o alvo por muito pouco.

Eficiência cirúrgica define o rumo

Quando o cenário parecia desfavorável e o Porto não fazia um bom primeiro tempo, a eficiência falou mais alto. Aos 21 minutos, Borja Sainz fez excelente jogada pela esquerda, cortou a marcação e cruzou para a pequena área. O brasileiro William Gomes, livre de marcação, apareceu para empurrar para as redes e abrir o placar, dando um balde de água fria nas pretensões alemãs. A partida também registrou uma marca histórica para o zagueiro brasileiro Thiago Silva, que completou 1000 jogos como profissional.

Golpe de misericórdia e desespero visitante

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Stuttgart tentava o ataque, e Diogo Costa continuava operando milagres, como na defesaça à queima-roupa em chute de Undav aos 8 minutos da etapa final. Aos 27 minutos, a fatura foi liquidada. Froholdt, que havia entrado no segundo tempo, brigou pela bola na meia-lua, ganhou a dividida e soltou uma bomba de canhota no alto para fazer 2 a 0. O desespero tomou conta do time alemão, culminando na expulsão de Nartey, que recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de apenas dois minutos após entrar em campo.

Com o apito final debaixo de chuva e a festa da torcida no Dragão, o Porto carimba seu passaporte para a próxima fase da competição continental. Nas quartas de final, a equipe portuguesa terá pela frente o Nottingham Forest, que eliminou o FC Midtjylland.