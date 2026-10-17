A Inter de Milão manteve sua invencibilidade e a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Bologna por 3 a 1, de virada, neste sábado, 17. Em partida válida pela sétima rodada, disputada no estádio Renato Dall’Ara, os donos da casa saíram na frente cedo, mas a equipe nerazzurri impôs seu volume de jogo, dominou a posse de bola e construiu o resultado com participação decisiva dos jogadores que vieram do banco de reservas no segundo tempo, principalmente o brasileiro Carlos Augusto.

Vantagem inicial e empate antes do intervalo

O Bologna, comandado pelo técnico Raffaele Palladino, começou o jogo de forma eficiente. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Tommaso Pobega abriu o placar após receber assistência de Juan Miranda.

Apesar da desvantagem, a Inter de Milão tomou o controle das ações. Com 65% de posse de bola e trocando quase o dobro de passes que o adversário (680 contra 353), os visitantes pressionaram até encontrar o empate.

Aos 44 minutos, Marcus Thuram marcou com passe de Nicolò Barella, levando a igualdade para o vestiário. O volume ofensivo da Inter fez o goleiro do Bologna, Łukasz Skorupski, trabalhar, terminando a partida com cinco defesas.

No segundo tempo, as substituições promovidas pelo técnico Cristian Chivu mudaram o rumo do confronto. Aos 24 minutos, Carlos Augusto entrou no lugar de Federico Dimarco. No mesmo minuto em que pisou no gramado, o lateral brasileiro marcou o gol da virada, aproveitando assistência de Piotr Zieliński.

A superioridade dos visitantes se refletiu nas 17 finalizações totais, sendo oito no alvo. Aos 38 minutos, a vitória foi selada por outro atleta que saiu do banco. Ange-Yoan Bonny, que havia entrado na vaga de Francesco Pio Esposito, balançou as redes após passe do próprio Carlos Augusto, fechando o placar em 3 a 1.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Inter de Milão chega a 19 pontos e segue na primeira colocação do Campeonato Italiano, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas. Já o Bologna permanece com cinco pontos e ocupa o 14º lugar na tabela.

A Inter volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando recebe o Shakhtar Donetsk pela Champions League. O Bologna, por sua vez, joga no sábado, 24, contra o Cagliari, pelo Italiano.