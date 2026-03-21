O Colônia recebe o Borussia Mönchengladbach neste sábado, 21, às 11h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O confronto marca uma disputa direta na parte inferior da tabela, onde ambas as equipes buscam os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento nesta reta final de temporada.

Colônia em busca de recuperação em casa

A situação dos mandantes é delicada. Ocupando a 14ª colocação com 25 pontos (seis vitórias, sete empates e 13 derrotas), o time precisa dar uma resposta imediata aos seus torcedores. A fase recente é preocupante: a equipe não vence há cinco rodadas, acumulando três derrotas e dois empates no período. Jogar em seus domínios é a principal aposta para quebrar esse jejum incômodo e ganhar fôlego na competição.

Borussia Mönchengladbach tenta encontrar regularidade

Do outro lado, os visitantes chegam com um leve alívio na pontuação, mas lidam com a própria instabilidade. Na 12ª posição com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas), a equipe oscila bastante no torneio. Nos últimos cinco compromissos, registrou duas vitórias e três derrotas. Um triunfo fora de casa não apenas afundaria um rival direto, mas também garantiria uma margem mais confortável para o restante da temporada.

Onde assistir ao confronto

Com apenas três pontos separando os clubes, o duelo promete ser disputado a cada palmo do campo. No Brasil, a transmissão ao vivo está confirmada pelo aplicativo e site do OneFootball, além da CazéTV (YouTube e Samsung TV Plus) e do Canal GOAT (YouTube).