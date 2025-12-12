O Borussia Mönchengladbach recebe o Wolfsburg neste sábado, 13 de dezembro de 2025, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola no Borussia-Park a partir das 11h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela.

A ascensão dos Potros

O time da casa chega para o duelo em um momento de confiança e estabilidade. Ocupando a 10ª colocação com 16 pontos, o Gladbach encontrou consistência nas últimas rodadas. Com uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas, a equipe superou o início irregular e defende uma sequência invicta recente.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter a série positiva e mirar a metade superior da tabela, sonhando com uma aproximação das vagas para competições europeias. A solidez defensiva, aliada a um ataque que voltou a funcionar, são os trunfos para superar o adversário deste fim de semana.

Lobos em sinal de alerta

Do outro lado, o Wolfsburg vive uma situação delicada na Bundesliga. Estacionado na 15ª posição com apenas 12 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. O registro de três vitórias, três empates e sete derrotas reflete a urgência da equipe em somar pontos para respirar na competição.

Apesar da posição incômoda, o retrospecto recente sugere uma leve reação. Após três derrotas consecutivas, os “Lobos” conseguiram estancar a crise com um empate e uma vitória nos últimos jogos. O desafio agora é provar que essa recuperação é sustentável, especialmente atuando fora de casa contra um oponente em ascensão.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane, deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas. A principal dúvida é o zagueiro Ko Itakura, que se recupera de lesão. Pelo lado do Wolfsburg, o treinador Ralph Hasenhüttl não conta com o atacante Lukas Nmecha, lesionado, mas tem o artilheiro Jonas Wind confirmado no comando de ataque.

Provável Borussia Mönchengladbach: Omlin; Scally, Elvedi, Wöber e Netz; Weigl, Reitz e Honorat; Pléa, Hack e Cvancara.

Provável Wolfsburg: Casteels; Maehle, Lacroix, Jenz e Rogério; Svanberg e Arnold; Cerny, Majer e Paredes; Wind.

A partida é decisiva para as pretensões de ambos os clubes na temporada. Enquanto o Gladbach busca se consolidar, o Wolfsburg joga pela sobrevivência na elite.