O Milan se recuperou em grande estilo na Liga Europa. Após estrear com derrota, a equipe italiana foi à Red Bull Arena nesta quinta-feira, 15, e aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o RB Salzburg, pela segunda rodada da competição.
O grande nome da partida foi o garoto Alphadjo Cissè, 19 anos, autor de um hat-trick que pavimentou o caminho para os primeiros três pontos do time rossonero no torneio.
Cissé letal e vantagem construída cedo
Mesmo jogando fora de casa, o Milan foi muito mais perigoso no ataque. Aos 15 minutos, Omari Hutchinson cruzou da direita e encontrou Cissé, que apareceu livre no meio da área para desviar de cabeça e abrir o placar.
O Salzburg tentou responder e chegou a balançar as redes aos 23 minutos com Tabakovic, mas a arbitragem anulou o lance apontando a saída da bola antes do cruzamento.
A eficiência italiana voltou a punir os donos da casa aos 32 minutos. Davide Bartesaghi recebeu lançamento na esquerda, escorou para o meio e Cissé, novamente sem marcação, completou de canhota para ampliar a vantagem antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Milan não diminuiu o ritmo e liquidou a fatura rapidamente. Logo aos quatro minutos, Rabiot cruzou da esquerda e Cissé, fechando como centroavante, empurrou para o gol vazio. O lance passou por checagem do VAR por possível impedimento, mas foi validado, confirmando o hat-trick do atacante.
Com o placar elástico, o técnico Rúben Amorim começou a rodar o elenco, promovendo entradas como a de Gonçalo Ramos. E foi justamente o atacante português quem transformou a vitória em goleada aos 27 minutos. Após um erro absurdo de domínio do meia Bartosz Mazurek na saída de bola defensiva do Salzburg, Ramos ficou com a posse de frente para a meta e não perdoou.
A superioridade do Milan ficou evidente nos números finais: a equipe visitante registrou 10 finalizações no gol contra apenas duas dos austríacos, mesmo com o Salzburg tendo ligeira vantagem na posse de bola (52%).
Na reta final, aos 38 minutos, o Milan ainda ficou com um homem a menos quando Filippo Terracciano cometeu falta por trás na entrada da área e recebeu o cartão vermelho. O Salzburg tentou o gol de honra com Diakité, mas o goleiro Maignan não permitiu.
Com o resultado, o Milan chega a três pontos na tabela de classificação e se reabilita da derrota sofrida para o Benfica na estreia. O RB Salzburg, que vinha de vitória sobre o Levski Sofia, conhece seu primeiro revés.
O Milan volta a campo no próximo domingo, 18, quando recebe a Atalanta pelo Campeonato Italiano. Já o Salzburg visita o Celje na quinta-feira, 22, em novo compromisso pela Europa League, depois de enfrentar o Altach, também no domingo, pelo Campeonato Austríaco.